Aus die Maus: Das beliebte Wiener Cat-Video-Festival macht Pause

Jetzt zur guten Nachricht: Das Festival werde nächsten Sommer jedenfalls wieder stattfinden, verspricht Milovanovic. "Wir wollen neue Ideen, ein neues Programm und auch neue Strukturen entwickeln."

Neuausrichtung: "Alles ist möglich"

In welche Richtung das Katzen-Kino künftig gehen soll, will sie nicht verraten. "Das wird in den nächsten Monaten konkretisiert - alles ist möglich."

Finanziert wurde die Veranstaltung bisher über Crowdfunding, Sponsoren und Kooperationen. Budgetäre Gründe seien für die Pause zwar nicht ausschlaggebend gewesen, sagt Milovanovic. Aber: "Finanziell war es schon immer schwierig. Wir hoffen sehr, dass sich die finanzielle Lage verbessern wird."

US-Import

Das Konzept des Cat-Video-Festivals stammt aus den USA. 2012 fand vor dem Kunstmuseum "Walker Art Center" in Minneapolis die erste Ausgabe statt. Mittlerweile tourt es unter dem Titel Cat-Video-Fest durch die Staaten.