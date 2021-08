Diebestour in Luxusläden: Polizei sucht flüchtiges Trio

Mit Bildern aus der Überwachungskamera sucht die Polizei in Wien nach mehreren Verdächtigen, die in Luxusläden in der Inneren Stadt auf Diebestour waren. Die drei auf den Lichtbildern der Überwachungskameras erkenntlichen Männer stehen im dringenden Verdacht, in unterschiedlichen Rollen mindestens drei gewerbsmäßige Diebstähle begangen zu haben. Abgesehen hatten sie es auf teure Markenkleidung bekannter Luxushersteller.

Die Diebstähle ereigneten sich am 1. Juli zwischen 15.30 und 19 Uhr. Im Laufe des besagten Nachmittags betraten die Verdächtigen drei Luxus-Modegeschäfte.