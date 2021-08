Streit um Frau: 19-Jähriger feuerte im Streit mit Waffe

In einer mit jeder Menge Testosteron geladenen Atmosphäre ist es in der Nacht auf Samstag in Schwechat (NÖ) zu einer brenzligen Auseinandersetzung gekommen. Zwei junge Männer (17 und 19 Jahre) sollen im Zuge eines Streits um die Liebschaft einer Frau die Nerven verloren haben. Im Zuge der Auseinandersetzung mehrere Kontrahenten zückte einer der Beteiligten eine Schusswaffe und feuerte mehrmals in die Luft. Anschließend flüchtete der Schütze mit seinem Freund in Richtung Wien.

Auf Grund des bekannten Kennzeichens des Fluchtfahrzeuges begaben sich Polizisten des Stadtpolizeikommandos Wien-Fünfhaus an die Zulassungsadresse. In einer nahegelegenen Gasse konnten die Beamten das gesuchte Auto sowie die beiden verdächtigen Männer wahrnehmen. Mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA wurde das Duo angehalten. Die Beamten fanden im Fahrzeug eine geladene Schreckschusswaffe und der 19-jährige Tatverdächtige hatte ein volles Magazin in seiner Umhängetasche. Die Waffe sowie Munition wurden sichergestellt. Bei der Befragung zeigten sich der 17- und der 19-Jährige geständig und gaben an, dass es bei der Auseinandersetzung um die Buhlschaft mit einer Frau ging. Die Polizisten sprachen gegen den 19-jährigen mutmaßlichen Schützen ein vorläufiges Waffenverbot aus.