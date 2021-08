Wiener Donaukanal: 16-Jähriger nach Raubüberfall festgenommen

Ein 16-jähriger ist am Samstagabend nach einem Raubüberfall auf einen um sieben Jahre älteren Mann am Donaukanal in der Wiener Innenstadt festgenommen worden. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, hatte sich der 23-Jährige an Beamte der Bereitschaftseinheit gewandt, die im Rahmen einer Schwerpunktstreife „Sicherheit im öffentlichen Raum“ im Bereich des Donaukanals patrouillierten. Er gab an, soeben von einem Jugendlichen beraubt worden zu sein.

Im Zug einer Sofortfahndung wurde der Verdächtige aufgegriffen und festgenommen. Der 16-Jährige, der dem Beraubten ein Klappmesser vor die Brust gehalten und Bargeld verlangt haben soll, war geständig. Der 23-Jährige hatte ihm einen geringen Geldbetrag ausgehändigt. Er wurde bei dem Überfall nicht verletzt.