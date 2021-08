Frau verletzt nach Fahrerflucht Polizisten mit Bissen und Schlägen

In der Nacht zum Donnerstag verursachten zwei Fahrerinnen einen Unfall mit einem geparkten Lkw in der Quellenstraße in Wien-Favoriten.

Die 25- und 27-Jährigen kollidierten mit dem geparkten Fahrzeug und sollen vom Unfallort weggelaufen sein. Als die Polizei vor Ort war, kehrten die zwei Frauen stark alkoholisiert zurück. Die beiden waren äußerst aggressiv und beschimpfen lautstark die Beamten.

Die Unfalllenkerin fuhr ohne Führerschein. Die beiden Frauen wurden wegen ihres Verhaltens festgenommen. In der Polizeistation verletzte die 25-jährige Beifahrerin drei Polizisten durch Bisse, Faustschläge und Fußtritte. Einer der Beamten musste sich aufgrund einer Bisswunde zur vorsorglichen Infektionsuntersuchung in ein Spital begeben.

