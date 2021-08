E-Scooter-Fahrer weicht Auto aus und kracht gegen Baum

Ein E-Scooter-Fahrer entging am Dienstagnachmittag in Wien-Favoriten nur knapp einer Kollision mit einem Auto, nur um gleich darauf gegen einen Baum zu krachen. Laut Polizei war eine 47-jährige Autolenkerin die Eibesbrunnergasse stadtauswärts gefahren und wollte dann links in eine Einfahrt einbiegen.

Der 48-jährige E-Scooter-Fahrer dürfte zeitgleich den parallel verlaufenden Radweg stadteinwärts gefahren sein. Als sie den Mann sah, bremste die Frau sofort und brachte ihr Auto zum Stillstand. Der 48-Jährige reagierte ebenfalls, wich nach rechts aus und prallte gegen einen Baum.

Der E-Scooter-Fahrer stürzte und wurde verletzt. Zu einer Kollision zwischen dem Wagen und dem Rollerfahrer kam es aber nicht. Sanitäter versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn dann ins Krankenhaus.

