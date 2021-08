A23: Alko-Lenker flüchtet vor Polizei und prallt gegen Betonwand

Ein Betrunkener hat in der Nacht auf Montag auf der Wiener Südosttangente (A23) in Favoriten auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall gebaut. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst flüchtete der 39-jährige Lenker gegen 3.00 Uhr vor der Funkwagenbesatzung Caesar 2 in Richtung Süden, als diese ihn kontrollieren wollte. Im Baustellenbereich war Schluss: Der Mann prallte mit seinem Wagen gegen die in der Mitte aufgestellte Betonleitwand und rammte ein anderes Auto.

Die drei Insassen in dem anderen Pkw wurden verletzt. Beide Fahrzeuge schleuderten gegen den rechten Fahrbahnrand. Die Polizisten nahmen den Unfallauslöser fest, der 39-jährige russische Staatsbürger war offensichtlich schwer betrunken. Einen Alko-Vortest verweigerte er, Führerschein hatte er keinen. Es wurde aber deutlich, dass der Mann bereits kurz zuvor für einen weiteren Polizeieinsatz verantwortlich war.

In der Baumgasse im Bezirk Landstraße soll er seine Ex-Frau via Sprachnachrichten mit dem Umbringen bedroht und im Stiegenhaus des Wohnhauses der Ex-Frau das Haustor beschädigt haben. Der 39-Jährige gab in den Einvernahmen an, sich an nichts erinnern zu können. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht, mehrfach angezeigt und mit einem Annäherungs- sowie Betretungsverbot belegt.

