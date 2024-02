Die vielen Gesichter der Geschlechter: Von winzigen Männchen und Weibchen mit Penis

Abwechslungsreicher geht es bei den Wasserflöhen zu: „Im Sommer haben die Weibchen ihren Brutraum voller Babys“, erklärt Hantschk. Diese seien Klone der Mutter. „Es handelt sich um eine Vermehrung, an der kein Männchen beteiligt ist. Hier spricht man von einer Jungfernzeugung.“

Besagte Klone können übrigens zu Weibchen oder zu Männchen werden: Im Herbst stehen somit ausreichend männliche Wasserflöhe zur Verfügung. Männchen und Weibchen paaren sich, es entstehen sogenannte Dauereier. Aus jedem Ei schlüpfen im Frühjahr zwei weibliche Wasserflöhe – die im Sommer wieder mittels Jungfernzeugung für Nachwuchs sorgen.

Hier dominieren die Weibchen

Übrigens seien im Tierreich in der Regel die männlichen Exemplare die imposanteren, so der Experte. Doch es gibt Ausnahmen: etwa den Tiefsee-Anglerfisch. Dort findet man das Phänomen der Zwergmännchen, die „wohl erbärmlichsten Männchen im Tierreich. Sie sind nur Anhängsel des Weibchens“, scherzt Hantschk und lacht. Die Männchen (rund fünf Zentimeter) docken am weit größeren Weibchen (30 bis 40 Zentimeter) an, verwachsen mit diesem und können alleine nicht mehr überleben.

Auch bei den Tüpfelhyänen in Afrika sind die Weibchen dominant: „Sie zeigen das auch mittels Aufreiten. Dazu haben sie sogar einen Pseudopenis entwickelt“, beschreibt der Biologe. „Klitoris und Penis sind ja von gleicher Herkunft. Bei dieser Hyänenart ist die Klitoris derart groß, dass sie wie ein Penis aussieht.“ Doch das bringt Nachteile: Bei der Paarung und der Geburt kann der Pseudopenis schmerzhaft im Weg sein.