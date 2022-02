Die Vermessung der Gumpendorfer Straße vor dem großen Umbau

Demnach nimmt die Fahrbahn etwas mehr als die Hälfte der gesamten Fläche der Straße ein. Immerhin ein Drittel entfällt auf Gehsteige.

Mager sieht es dagegen bei den Grünflächen aus: Diese machen nur 0,2 Prozent der „Gumpi“ aus. In der ganzen Straße gibt es laut Analyse gezählte sieben Bäume.

Die Parkplätze kommen hingegen auf ein Vielfaches davon, nämlich auf 348 allgemein verfügbare Plätze plus 44 in Ladezonen. Anrainerparkplätze gibt es in der Straße keine. Insgesamt entfällt ein Zehntel der Fläche auf Stellplätze für Autos.

13 Bäume möglich

„Da gibt es sicher Potenzial für mehr Grün und abwechslungsreichere, wasserdurchlässige Oberflächen“, sagt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) im Gespräch mit dem KURIER.

Die Analyse weist deshalb auch mögliche Standorte für zusätzliche Bäume und die dafür notwendigen Maßnahmen aus.