Die Verkehrseinschränkungen rund um den Vienna City Marathon

Mehr als 30.000 Läuferinnen und Läufer werden beim Vienna City Marathon an den Start gehen. Für die Autofahrer bedeutet das Großevent jedoch auch Probleme, obwohl alle städtischen Autobahnen und Schnellstraßen immer unbehindert befahrbar sein werden. Gesperrt sind jedoch die Abfahrten von der A23 Richtung Zentrum/Schüttelstraße und die Zufahrt von der A4 Richtung Innenstadt, ab dem Knoten Prater, so der ÖAMTC.

Auch auf die Wagramer Straße bzw. auf die Reichsbrücke kann von der Donauufer Autobahn (A22) von 4.00 bis ca. 11.00 Uhr nicht abgefahren werden. Die Westeinfahrt ist frei, daher ist die Zufahrt zum Flughafen von Westen kommend über Hietzinger Kai, Schönbrunner Schloßstraße, Grüner Berg und Altmannsdorfer Straße zur Tangente und Ost Autobahn (A4) möglich.

Von Süden kommend kann man über die S1 fahren. Von den Bezirken 16, 17, 18, 19, 21, und 22 geht es über die Nord- bzw. Floridsdorfer Brücke - A22 - A23. Innerstädtisch empfiehlt der ÖAMTC den Handelskai als Ausweichstrecke.

Ring für 48 Stunden gesperrt

Die Ringstraße ist laut ÖAMTC zwischen Stadiongasse und Schottengasse von Freitag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 20.00 Uhr, durchgehend gesperrt. Sie kann u. a. in den Bereichen Johannesgasse, Schwarzenbergplatz, Kärntner Straße und Schottengasse gequert werden; die Linke Wienzeile über Pilgrambrücke, Reinprechtsdorfer Straße, Gürtel und Ullmannstraße; die Obere Donaustraße zeitweise über die Donaukanalbrücken. Wartezeiten müssen laut ÖAMTC aber eingeplant werden.

Bereits am Samstag finden im Vorfeld des Marathons vier Laufbewerbe zwischen Prater und Burgtheater statt: Der "Vienna 10 K", der "Kinderlauf 2 K", der "Coca-Cola Inclusion Run" und zum zweiten Mal auch "The Daily Mile Run 1,6 K". Von 16.00 bis spätestens 19.00 Uhr werden im 1., 2. und 3. Bezirk einige wichtige Straßen gesperrt. Das sind die Ringstraße abschnittsweise ab der Urania, die Schüttelstraße stadteinwärts ab dem Knoten Prater, die Stadionallee, der Praterstern, die Franzensbrücke und Franzensbrückenstraße, die Vordere Zollamtsstraße, Weiskirchnerstraße und die Wollzeile. Autofahrer/innen sollten in dieser Zeit rechtzeitig ausweichen, etwa über die Zweierlinie oder über den Gürtel, so die Ö3-Verkehrsprognose.

"Der Vienna City Marathon ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern fordert auch von der Polizei Höchstleistungen über das gesamte Wochenende", betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Er dankte allen beteiligten Einsatzkräften "für ihr großartiges Engagement, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten".