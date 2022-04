Dank des Trainings in Äthiopien: Ketema will wieder Höhenluft schnuppern

"Erstmals besser"

Ketema weiß, dass er da ein bisschen tiefstapelt. Immerhin lief der gebürtige Äthiopier vor drei Jahren beim Wien-Marathon in 2:10:44 österreichischen Rekord, eine Zeit, die erst Peter Herzog (in Wien im Halbmarathon dabei) 2020 auf dem leichteren Kurs in London (2:10:06) unterboten hat. „Wenn es wirklich gut läuft, kann es ein Rekord werden. Aber die Zeit nach Olympia war nicht einfach.“ Nach den Spielen in Tokio im Vorjahr, wo er auf der Marathon-Distanz nach 15 Kilometern mit muskulären Problemen aufgab, gesellten sich zu Verletzungen Formkrisen. „Jetzt geht es erstmals besser.“

Während Ketema noch einen Pacemaker sucht, hat Timon Theuer mit Mittelstrecken-Ass Andreas Vojta einen Topmann. Das Halbmarathon-Spezialist (Bestzeit: 1:02:34) startet seine Wien-Premiere im Marathon. Und schielt auch Richtung EM-Limit: „Wenn ich es mir nicht zutrauen würde, würde ich es nicht machen.“