Sensation in London: Peter Herzog läuft zum Marathon-Rekord

Der österreichische Rekord von Lemawork Ketema hielt gerade einmal eineinhalb Jahre. Der 33-Jährige hatte Anfang April 2019 in Wien mit der Zeit von 2:10:44 Stunden eine neue Bestmarke markiert. Der Rekord wechselt nun den Besitzer.

Denn der Salzburger Peter Herzog unterbot beim London-Marathon am Sonntag die Bestzeit Ketemas gleich um 38 Sekunden. Herzog wurde in einer Zeit von 2:10:06 Stunden Gesamt-Zwölfter und war damit auch der drittbeste Europäer im Feld. Herzog hat wie Ketema seinen Startplatz für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio fix.