Marathon: Die Österreicher sind der große Renner

Starke Einzelkämpfer hatte Österreich im Marathon schon oft. Den Tiroler Gerhard Hartmann etwa, der in den 1980er-Jahren drei Mal in Wien gewinnen konnte. Sein österreichischer Rekord von 2:12:22 wurde erst 2009 von Günther Weidlinger in Frankfurt gebrochen (2:10:47), Österreichs bis heute schnellstem Marathonläufer. Im selben Jahr gewann Berglauf-Spezialistin Andrea Mayr den Marathon in Wien.

Doch zeitgleich gab es noch nie so viele starke Marathonläufer. Bei der EM 2018 in Berlin holte Österreich Bronze in der Teamwertung. „Da war plötzlich eine riesige Chance da“, sagt Marathon-Organisator Wolfgang Konrad. „Uns war klar, dass wir diese Läufer als Team in Wien an den Start bekommen müssen. Gemeinsam haben diese Athleten einfach mehr Aufmerksamkeit als als Einzelsportler.“