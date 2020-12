Die Rückkehr des Bubble Teas

Manche Trends, die weltweit für Furore sorgen, stoßen in Österreich auf wenig Resonanz. Dazu zählte vor einigen Jahren auch der Bubble Tea. Die zahlreichen Lokale, die während des Hypes 2012 aus dem Boden schossen, mussten genauso schnell schließen, wie sie auftauchten. Das Kultgetränk aus Asien konnte sich hierzulande kaum durchsetzen. Warum? Es gab viel Kritik: Zu süß, zu ungesund, zu chemisch.

"Jetzt ist es anders, man hat viel dazu gelernt unsere Bubble Teas haben nur natürliche Inhaltstoffe, unsere Toppings sind selbstgemacht", erklärt Wenjie Yu. Die 25-Jährige hat gemeinsam mit ihren zwei Freunden, Daniel Lei (25) und Ruixin Chen (26) gerade erst die neue Teestube "LeCha", was so viel heißt wie "glücklicher Tee", in der Schottenfeldgasse 6 (Neubau) eröffnet. An der Scheibe klebt ein QR-Code - der führt direkt zur Online-Speisekarte. Von außen wirkt das Lokal "clean", fast minimalistisch. Man versteht auch nicht sofort, was hier eigentlich verkauft wird. Das Logo ist eine Silhouette eines asiatischen Mädchens, mit zwei Zöpfen und einem Drink in der Hand.

Innen ist der kleine Laden weiß gehalten mit einem weißem Sofa und rosa Glastischen. Die Lampen sind linienförmige Neon-Lichter. Die Bubble-Teas, die kalt genossen werden, holt man sich von einem Abholfenster in der Mitte des Raumes ab. Manche Kunden bestellen und bezahlen alles vorab im Netz und kommen nur noch zum ihre Getränke abzuholen. Das erinnert an die Gepflogenheiten von Lokalen in Shanghai - vor allem die digitale Komponente.