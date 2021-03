Die Polizeihunde haben in Wien-Floridsdorf ein neues Zuhause

Just im 120. Jahr, in dem die österreichische Polizei Diensthunde einsetzt, wurde am Freitag in Wien-Strebersdorf ein neues Ausbildungszentrum und ein neuer Zwinger für die Polizeihunde eröffnet. Der rund 800 Quadratmeter große Komplex birgt Platz für 20 Polizeihunde, die auf zusätzlichen 500 Quadratmetern trainieren können.

Ein Jahr wurde dort um rund 3,8 Millionen Euro gebaut - das alte Gebäude musste abgerissen werden, weil es den aktuellen Standards nicht mehr entsprach.