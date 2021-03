Der Praterstern hat wieder eine Polizeiinspektion

Der Praterstern hat keinen guten Ruf. Er galt lange als Kriminalitäts-Hotspot der Stadt, als Umschlagplatz für Drogen und Schauplatz von Überfällen. Am "Stern" wurde viel Alkohol konsumiert - die Polizei hatte mit Gruppen von Jugendlichen und Suchtkranken jede Menge zu tun.

Viele Anrainer und Passanten klagten, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen würden - an einem der am stärksten frequentierten Verkehrsknotenpunkte Wiens. Für die Politik wurde der Praterstern zum Symbol einer Debatte um die sogenannte subjektive Sicherheit.

2014 übersiedelte die in die Jahre gekommene Polizeiinspektion am Praterstern in die Lassallestraße. Im April 2018 wurde ein Alkoholverbot verhängt und im Februar 2019 eine Waffenverbotszone erlassen. Die Stadt hat mit Umgestaltungsarbeiten begonnen und nun gibt es direkt am Praterstern auch wieder eine Polizeiinspektion. Diese wurde am Freitag eröffnet.