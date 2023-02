Die Oper wirft sich in Schale: So laufen die Vorbereitungen auf die Ballnacht

Wenn am Donnerstagabend die Wiener Staatsoper ihre Pforten für den Opernball öffnet, ist rund um das Haus am Ring wenig wie sonst. Über einen in Rot gehaltenen Vorbau - in gleißendes Licht getaucht - werden die Gäste ins Innere des Hauses geleitet. Dutzende Fotografen versuchen, von Stars und Sternchen das beste Bild zu erhaschen. Das benötigt einiges an Vorbereitungen: Rund um die Oper wirft der Ball schon Tage zuvor seinen Schatten voraus.