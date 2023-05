Leih-E-Scooter in Wien: Was nun verboten wird

Künftig müssen Leih-E-Scooter in den den dafür vorgesehenen Flächen abgestellt werden. Das praktische Parken am Gehsteig ist damit verboten. Im Gegenzug soll es aber mehr Abstellflächen geben, vor allem in Gebieten, in denen viel mit den Scootern gefahren wird. Diese Regel zu umgehen wird außerdem unmöglich gemacht: Die Apps werden nämlich das Beenden der Fahrt außerhalb der Zonen nicht mehr anbieten.

Technisch unmöglich wird außerdem die Einfahrt in vorbestimmte Sperrzonen, wie rund um Krankenhäuser, Gemeindebauten oder Märkten.