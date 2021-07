Die Nelkengasse wird erst nächstes Jahr umgebaut

Eigentlich hätten heuer zwei Seitenstraßen der Mariahilfer Straße umgebaut werden sollen: die Zollergasse in Neubau und die Nelkengasse in Mariahilf – als gemeinsames Projekt des 7. und 6. Bezirks. Die Idee: Verkehrsberuhigung und Begrünung.

Die gemeinsame Sache funktionierte in der Umsetzung aber doch nicht so wie geplant. Bereits vor genau einer Woche wurde die umgebaute Zollergasse eröffnet. In der Nelkenphase hat sich bisher noch nichts getan, die Umgestaltung ist noch in der Finanzierungsphase.