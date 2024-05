In Deutschland gesuchter Schlepper in Wien festgenommen

Ein von Deutschland mittels europäischen Haftbefehls gesuchter Schlepper ist Freitag früh in Wien festgenommen worden. Wie die Polizei am Samstag bekannt gab, wurde der 30-jährige Syrer seit 28. März vom Amtsgericht Traunstein in Bayern gesucht. Er soll im Oktober 2023 Schlepperfahrten durchgeführt haben. Der 30-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.