Der Tag nach dem Anschlag: Leere Straßen, aber viele Geschichten

Dort ist am Dienstagvormittag noch die Tatortgruppe dabei, Spuren zu sichern. Am gesamten Desider-Friedmann-Platz sind Markierungen am Boden zu erkennen - sie zeichnen vermutlich den Weg des mutmaßlichen Täters nach. Sie zeigen, wo es Tote und Verletzte gab. Der Schock, der sitzt in der Wiener Innenstadt noch tief.

Geschäfte bleiben geschlossen

Sonst stark frequentierte Einkaufsstraßen sind wie leer gefegt. Rund 90 Prozent aller Geschäfte bleiben am Dienstag geschlossen, einzig ein paar Kaffeehaus-Ketten teilen gratis Kaffee an die Einsatzkräfte aus. Manche von ihnen waren die ganze Nacht im Einsatz. Erst gegen 9.30 Uhr werden die Beamten am Fleischmarkt abgelöst. Keine Sekunde bleibt bei der Ablöse, in der nicht jemand mit Sturmgewehr die Straße versperrt.