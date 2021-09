Der Eis-Greissler bietet eine Erlebnisreise in die Eiszeit

Für alle Fans von ausgefallenen Eissorten wie Alpenkaramell und Ziegenkäse gibt es ein neues Ausflugsziel. Morgen eröffnet der Eis-Greissler, der bereits vier Filialen in Wien betreibt, im niederösterreichischen Krumbach eine Erlebnistour für alle Sinne. Geboten werden dabei drei Stationen.

Das Eiszeit-Abenteuer beginnt mit einer Zugfahrt im Eis-Greissler Express, wo die Geschichte des Speiseeises erklärt wird. In einem multidimensionalen Erlebniskino mit diversen Spezialeffekten werden die Besucher in die Rolle einer Biene versetzt und erleben die Eisproduktion mit allen Sinnen aus einer ganz neuen Perspektive. Zum Abschluss geht es in eine Versuchsküche, wo man die wildesten Kreationen probieren kann.

Die Attraktion ist täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet, die Tour dauert circa eine Stunde. Der Eintritt kostet für Kinder ab 4 Jahren 10,90 Euro, Erwachsene (ab 16) zahlen 12,90 Euro. Wer online über eis-greissler.at vorab bucht, der spart sich pro Ticket 1,50 Euro.