Der auf 725.000 € versicherte Hund

Bloß: in den einzelnen Bundesländern wird das Thema unterschiedlich gehandhabt – was die Orientierung für die Hundehalter einigermaßen erschwert. Nur in Wien, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark ist zurzeit die Haftpflichtversicherung für alle Hunderassen verpflichtend. Was wo gilt, dürfte sich allerdings noch nicht bei allen Betroffenen herumgesprochen haben.

"Wir haben den Eindruck, dass die jeweiligen Regelungen nicht zu allen Hundebesitzern durchgedrungen sind. Da bedürfte es einer flächendeckenden Information", sagt Katja Wolf, Sprecherin des Österreichischen Kynologenverbandes (ÖKV).

Dort rät man jedem Hundehalter, im Eigeninteresse eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Ob nun als Einzelprodukt oder in Kombination mit einer Haushaltsversicherung.

In Wien gilt die Gesetzeslage bereits seit Anfang 2006. Die Kontrolle, ob ein Hund versichert ist, erfolgt bei der Anmeldung des Tiers: Wenn kein Haftpflicht-Nachweis vorgelegt wird, fordert die Tierhaltekoordinationsstelle der MA58 den säumigen Hundehalter auf, diesen nachzureichen. Wird der Vierbeiner trotzdem nicht versichert, folgt ein Verwaltungsstrafverfahren.

Im Büro von Tierschutzstadträtin Ulli Sima (SP) ist man stolz auf die gesetzliche Versicherungspflicht – "wir sind da Vorreiter, die Kosten sind minimal für die Hundehalter", sagt eine Sprecherin.