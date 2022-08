Den Wiener Spitälern fehlen 1.830 Mitarbeiter

Dramatisch verschärft hat sich in den vergangenen Monaten die Personalsituation in den Wiener Gemeindespitälern. Wie berichtet, kämpft unter anderem die Urologie in der Klinik Favoriten mit Engpässen. Zuletzt wurden solche auch aus der Klinik Ottakring gemeldet, was sogar Sperren zur Folge hatte.

Während der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) zuletzt noch von einer „Momentaufnahme“ sprach, die urlaubs- und coronabedingten Ausfällen geschuldet sei, sah sich das Management nun doch veranlasst, ein Mediengespräch zur Causa abzuhalten.

Es sei richtig, dass „wir in der Klinik Ottakring eine Station, jedoch nicht eine Abteilung gesperrt haben“. Dies sei geschehen, „um die Pflege auf andere Bereiche zu konzentrieren“, sagt Wigev-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb. Und nicht zuletzt bedeute eine Anzahl an gesperrten Betten in einer Klinik nicht, dass insgesamt keine Betten mehr zu belegen sind.