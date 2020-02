Trotz neuer Ambulanz bleiben Mängel in der Kinderpsychiatrie

In kaum einem medizinischen Fachgebiet gibt es so große Versorgungslücken wie in der Kinder- und Jugegendpsychiatrie: Statt der nötigen 24 bis 30 Kassenordinationen gibt es in Wien derzeit nur sechs. In den Gemeindespitälern können die jungen Patienten aufgrund des Personalmangels ebenfalls nicht ausreichend versorgt werden. Zuletzt übte auch der Stadtrechnungshof wie berichtet massive Kritik an der Situation in den Krankenhäusern.

„An den Mängeln gibt es nichts schönzureden“, sagt Ewald Lochner, städtischer Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen.