Demo-Unruhen in Favoriten: Erneuter Protestzug für Samstag angekündigt

Nach den Ausschreitungen bei Demonstrationen in Wien-Favoriten sind für den morgigen Samstag wieder Kundgebungen angemeldet. Ab 13.30 Uhr will die Demonstration „Das Problem heißt Männergewalt“ vom ORF Radiokulturhaus in der Argentinierstraße zum Keplerplatz in Favoriten ziehen, wo ab 15 Uhr anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Ernst Kirchweger Hauses (EKH) ein Straßenfest stattfindet.

Gegendemonstrationen waren bisher keine angemeldet, die Polizei ist aber offensichtlich wachsam und wird mit mehreren hundert Beamten im Einsatz sein, wie es auf APA-Anfrage hieß. Ende Juni sind an mehreren Tagen Kurden-Kundgebungen in Wien-Favoriten von türkischen Ultranationalisten angegriffen worden.

Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen kurdischen und linken Demonstranten einerseits und türkischen Ultranationalisten - darunter Anhängern der rechtsextremen „Grauen Wölfe“ - andererseits. Dabei gab es Sachbeschädigungen und Verletzte, darunter sieben Polizisten.