Krawalle in Favoriten: Kein Schulterschluss im Gemeinderat

Keinen Sinn im „politischen Hickhack“ sahen die Neos. Der Schlüssel zur Lösung sei ein sicherheitspolitischer, ging Klubchef Christoph Wiederkehr mit der SPÖ konform. Die Polizei müsse problematische Vereine durchleuchten. Das beste Mittel, um Jugendliche vor Extremismus zu bewahren, sei aber Bildung. Die Neos plädieren deshalb für Demokratieunterricht in der Schule.

Die FPÖ setzte dagegen auf markige Sprüche. So sprach sich Stadtparteichef Dominik Nepp etwa dafür aus, den türkischen Botschafter des Landes zu verweisen und die Randalierer (die zu einem Gutteil österreichische Staatsbürger sind) abzuschieben.

Ein Misstrauensantrag gegen die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, die an einer der Kurden-Demos teilgenommen hatte (und die Teilnahme verteidigte), wurde von 52 der 88 Mandatare abgelehnt. Gescheitert sind auch die FPÖ-Anträge, den türkischen Botschafter zur Persona non grata zu erklären und das autonome EKH in einen Gemeindebau umzuwandeln. Angenommen wurde der Antrag von SPÖ und Grünen, sich für mehr Höhere Schulen in Favoriten einzusetzen – von allen Fraktionen, außer von der ÖVP.