„Demente“ KAV-Personalvertreter: Empörung nach Hackers Schelte

Der Streit um das neue Gehaltsschema für städtische Mitarbeiter eskaliert immer weiter. Grund sind die jüngsten Aussagen von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) zu den Protestmaßnahmen von Personalvertretern im Krankenanstaltenverbund ( KAV).

Wie berichtet, hat Heinrich Schneider, Personalvertreter im Wilhelminenspital, eine Petition gestartet – mit der Forderung, dass Mitarbeiter freiwillig vom alten ins neue Gehaltssystem wechseln dürfen. Denn

Kollegen, die kurz vor der Umstellung Anfang 2018 angestellt wurden, seien mit massiven Gehaltsnachteilen konfrontiert.

„Dass es Unterschiede geben wird, sollte allen beteiligten Personalvertretern bekannt sein. Auch, dass es dazu noch Gespräche gibt“, sagte Hacker am Dienstag dazu. Aber offenbar würden einige in der Ausübung ihres Amtes an Demenz leiden. „In Zeiten von Wahlkämpfen kommen besondere Emotionen zum Vorschein“, spielte der Stadtrat auf die Personalvertretungswahlen im Mai an.