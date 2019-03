Stadtrat Hacker wirft KAV-Personalvertretern „Demenz“ vor

Scharfe Worte findet Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) für jene KAV-Personalvertreter, die seit Tagen gegen die Gehaltsreform für städtische Mitarbeiter mobil machen. Wie berichtet, protestieren sie gegen die in ihren Augen massiven Nachteile für Mitarbeiter, die weiterhin nach dem alten System bezahlt werden. Sie fordern die Möglichkeit, ins neue System wechseln zu wechseln.

„Dass es Unterschiede geben wird, sollte allen beteiligten Personalvertretern bekannt sein. Auch, dass es dazu noch Gespräche gibt“, sagt Hacker. Aber offenbar würden einige in der Ausübung ihres Amtes an Demenz leiden. „In Zeiten von Wahlkämpfen kommen besondere Emotionen zum Vorschein“, spielt der rote Stadtrat auf die Personalvertretungswahlen im Mai an.