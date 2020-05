Braucht die U-Bahn Zugangssperren?

Nach der Messerattacke in der S-Bahn-Station Handelskai am Wochenende ist die Debatte um die Sicherheit in den Wiener Öffis neu entbrannt. Die Wiener FPÖ fordert in einer Aussendung drastische Maßnahmen: Zugangssperren an den Eingängen zu den U-Bahn-Stationen wie in London oder Barcelona, eine massive Ausweitung der Videoüberwachung sowie mehr Polizei-Präsenz in Öffis und Stationen seien notwendig, um die "untragbare Lage" zu entschärfen. Aber sind solche Maßnahmen sinnvoll? Und wie sicher sind die öffentlichen Verkehrsmittel in der Bundeshauptstadt generell? Der KURIER bat einen Sprecher der Wiener Linien, Dominik Gries, um Antworten.

KURIER: Wiens FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus apostrophiert die Wiener U-Bahnen und deren Stationen als "Zentren des Verbrechens", was sagen Sie dazu?

Dominik Gries: Das ist völlig überzogen. Jeder, der selbst U-Bahn fährt, weiß, dass dem nicht so ist, und das sagt auch die Polizei. Sie bestätigt, dass die Wiener U-Bahn sehr sicher ist, dass nicht viel passiert und dass auch nicht mehr passiert als früher. Trotzdem ist natürlich jeder Vorfall einer zu viel.

Welche Sicherheitsmaßnahmen setzen Sie konkret?

Sicherheit ist uns ein großes Anliegen. Derzeit läuft unsere Kampagne "Im Zweifelsfall ist es ein Notfall", damit wollen wir die verschiedenen Notfalleinrichtungen bekannter machen und den Fahrgästen die Scheu davor nehmen. Der gelernte Österreicher denkt ja, dass er Schwierigkeiten bekommt, wenn er Alarm auslöst. Das müssen wir ändern. In jedem Straßenbahnwaggon finden Sie 18 Notfalleinrichtungen – so etwas werden Sie im Straßenverkehr vergeblich suchen.

Gibt es auch Missbrauch?

Natürlich, wir haben täglich gleich mehrere Fälle. Trotzdem nehmen wir jeden Vorfall ernst und gehen ihm mit unverminderter Aufmerksamkeit nach.

Würden Sie sich von den Fahrgästen mehr Zivilcourage wünschen?

Das kommt auf die konkrete Situation an, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Zumindest sollen die Menschen die Verantwortung übernehmen, Alarm auszulösen.