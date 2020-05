Noch mehr Videokameras in Öffis

Nicht zum ersten Mal passiert eine Gewalttat in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Vor allem die U6 war in letzter Zeit oft Tatort.

17. Dezember 2012: Mitten in der Rush Hour wurde eine 23-jährige Frau in der Wiener U6 bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und anschließend vergewaltigt. Der mutmaßliche Täter wurde wenige Tage später in Graz festgenommen.

23. Dezember 2012:Eine 39-Jährige wurde, nachdem sie sich für ein von Burschen belästigtes Mädchen eingesetzt hatte, in einem Waggon der U6 niedergeschlagen. Die Lehrerin erlitt einen Kieferbruch, den jungen Männern gelang die Flucht.

30. Dezember 2012: In Ungarn wurde ein 28-Jähriger festgenommen, der im Verdacht steht, mindestens sieben Frauen in der U6 ausspioniert und in der Nähe der U-Bahnstation vergewaltigt zu haben. Er sitzt in U-Haft.

5. Jänner:Ein 51-Jähriger stieß eine 36-jährige Kenianerin in der U-Bahnstation Taborstraße auf die Gleise. Er wurde zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt.

3. März: An der U6-Station Längenfeldgasse wurde ein junger Nigerianer erstochen. Der mutmaßliche Täter wurde noch in der U-Bahnstation festgenommen.