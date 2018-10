Simmeringer Kurzparkzone: Das Wiener Parkpickerl-Domino

Im Magistrat sind die Vorbereitungen für den Kurzparkzonen-Start in Simmering voll angelaufen. Rund 4900 Parkpickerl-Anträge wurden bisher erledigt. Für Spätentschlossene schieben die Beamten am Bezirksamt in den nächsten Tagen Überstunden (siehe unten).

„Wir haben eingeplant, dass viele bis zum Schluss warten“, sagt Iris Wrana, Sprecherin der MA 46 (Verkehrsorganisation). „Aber es läuft gut.“

Wie viele Ansuchen noch eintrudeln werden, sei schwer abzuschätzen. Ein Recht auf ein Pickerl haben jedenfalls nicht nur Bewohner der Zone, sondern alle Simmeringer.

Termin mit Hietzing

Demnächst müssen sich auch die Döblinger um die Aufkleber anstellen. Nach dem überraschenden Votum der Bezirksvertretung für die flächendeckende Kurzparkzone wird diese voraussichtlich ab 1. Juli gelten.

Geht es nach Vassilakou, soll mit Hietzing bald ein weiterer schwarz regierter Bezirk diesem Beispiel folgen. Wie der KURIER erfahren hat, ist ein Gespräch zwischen Bezirkspolitikern und der Vizebürgermeisterin angesetzt.