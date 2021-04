Das Wiener Geschichte WIKI: Geschichte zum Durchklicken

Deshalb ist es auch für den Wissenschaftsbetrieb relevant, sagt Katharina Prager, Leiterin des Projekts. „Studierende dürfen aus dem Wien Geschichte Wiki zitieren.“

Derzeit läuft in der Wienbibliothek eine Ausstellung über Adolf Loos. Der schriftliche Nachlass des Wiener Architekten liegt in der Wienbibliothek, wurde für die Ausstellung kuratiert und nun für die Bibliothek digitalisiert. Verweise zu diversen Schriftstücken (etwa einem Liebesbrief von Loos an seine erste Frau Lina) finden sich dann auch in den aktualisierten Beiträgen über Adolf und Lina Loos im Wiki.