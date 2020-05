Das Riesenrad dreht sich wieder: Ein Sinnbild des Wiener Tourismus

Shops, Lokale und Museen sind in Wien bereits seit einigen Tagen bzw. Wochen wieder geöffnet, heute sperren auch die Beherbergungs- und Freizeitbetriebe ihre Pforten wieder auf. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke erläutert: "Die vergangenen Wochen haben uns vor Augen geführt, wie vielseitig die Auswirkungen des Tourismus auf die Stadt und ihre BewohnerInnen sind. In guten Zeiten steht Tourismus für mehr als 116.000 Jobs, eine Wertschöpfung von rund 4 Milliarden Euro und ein vielfältiges kulturelles und gastronomisches Angebot. Nach einer Pandemie-bedingten Pause erwacht das Leben in Wien nun wieder und wir setzen alles daran, bald wieder zur alten Stärke zurückzufinden."

Zurückhaltung bei Prognosen

Das werde aber dauern, denn Schätzungen zufolge könne die Durststrecke für die Tourismusbranche noch bis 2024 andauern. In Wien mache allerdings der Kongresstourismus Hoffnung, da Kongressgäste mehr als dreimal so viel ausgeben wie durchschnittliche Touristen. Und gerade im Kongressbereich sei die Zahl der Buchungsanfragen für das nächste Jahr bereits wieder positiv zu bewerten.

Klar sei aber auch, dass das 2020 kein Jahr zum Wirtschaften, sondern ein Jahr zum Durchhalten sei, ergänze Bürgermeister Ludwig. Im Tourismus wird ein Wertschöpfungsverlust von 1,9 Milliarden Euro erwartet. Denn Wiens Tourismus steht seit Ausbruch der Coronakrise still. Zur Öffnung der Beherbergungsbetriebe für Freizeitgäste am 29. Mai präsentierten Ludwig, Hanke und Kettner daher Maßnahmen zur Reaktivierung des Tourismus.

Wien in den Köpfen der Menschen verankern

Bereits am 1. Juni startet im DACH-Raum die Kampagne „Weltreise in Wien“. Dabei sollen speziell Städtereisende angesprochen werden, die sich nach der Zeit der Isolation nach Begegnungen und Kulturerlebnissen sehnen. Die Botschaft lautet: Wien ist Kulturflaggschiff der Nation, Weltstadt und funktionierende Metropole mit Top-Standards - alles, was es für ein Urlaubserlebnis braucht. Ein Besuch in Wien mit seiner internationalen Gastronomie sowie Architektur und Kunst von Weltrang sei demnach so vielfältig wie eine Weltreise.