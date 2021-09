Das Museumsquartier: Wiens Wohnzimmer wird 20

Libellen-Wochenende

Die MQ Libelle feiert einjähriges Bestehen und öffnet von heute bis 12. September ihre Tore für alle. Der Bereich am Dach lädt zu Führungen und Kopfhörkonzerten, die im Gehen genossen werden, ein: Am Freitag gehen etwa Die Strottern mit Wiener Liedern, am Samstag die Band Euroteuro mit dadaistischen Pop und am Sonntag Austrofred mit Queen-Musik und deutschen Texten durch das MQ. Diese Gehkonzerte finden jeweils um 16 und um 18 Uhr statt. Jeweils eine halbe Stunde später folgen Konzerte am Dach. Ein Highlight sind Bodymapping-Vorführungen am Sonntag (20.15 und 21.15 Uhr) von dem Kreativstudio „Thisplay“. Eine Mischung aus Lichtinstallation, Tanz und Disco.