Das Geheimnis der Wiener Gastro-Dynastien

Foto: /Huth Gastronomie

Zwei Dinge seien für ein erfolgreiches Lokal besonders wichtig, habe Gastronom Robert Huth in den vergangenen 17 Jahren erkannt: Ein gutes Konzept und konstante Leistung. „Du darfst auch bei 100 Prozent Auslastung nicht straucheln – etwa weil die Gerichte zu aufwendig sind“, sagt er. Deshalb ist die Speisekarte, aus der die Gäste heute in der „Gastwirtschaft Huth“ wählen, eine reduzierte Version der ursprünglichen Variante. Und das Konzept ist bei jedem Restaurant ein anderes: In der „Huth Gastwirtschaft“ wird gutbürgerliche Küche angeboten, im „Huth, da Moritz“ vorwiegend Pizza und Pasta, das „Huth, da Max“ hat einen Fokus auf Steaks und der „Rinderwahn“ ist ein Burgerlokal.

Dass sich drei der Huth-Betriebe in der Schellinggasse in unmittelbarer Nähe befinden, hat sich „einfach so ergeben“. Es kann aber durchaus praktisch sein. Etwa, wenn das eine Lokal voll ist, und man neuen Gästen einen Platz in einem der anderen anbieten kann. Außerdem erleichtert die Nähe die organisatischen Arbeiten.

Bald könnte in dem Grätzel übrigens das vierte Huth-Lokal kommen: Das Wirtepaar hat das Filmcafé in der Himmelpfortgasse gekauft. Die nächste Neueröffnung steht bereits im März an: Am Naschmarkt wird ein weiterer „Rinderwahn“ eröffnen.