Darum lehrt ein Digital-Berater Wiener Senioren WhatsApp

Geht es nach Meyer, könnten sich noch viel mehr Senioren in die Weiten des Internets trauen. Doch: "Bei vielen herrscht die Angst vor, etwas kaputt zu machen", sagt er.

Wer keine digital-affinen Ansprechpartner habe, traue sich nicht, online zu gehen. "Das ist ein großer Fortschrittshemmer."

Handbuch zur Selbsthilfe

Solchen Personen bringt Meyer in der Schmidgasse eine Facette des mobilen Internets näher: Mittwochs gibt er dort nun WhatsApp- und Social-Media-Kurse (16.15 Uhr, Anmeldung unter 01/ 990 3996, zwei Euro Unkostenbeitrag).

Demnächst will er auch ein Handbuch herausbringen, mit dem sich Silver Surfer selbst weiterhelfen können - momentan sucht er dafür noch Sponsoren. Denn das Buch soll nicht nur auf seiner Website zum Download angeboten werden, sondern auch in ausgedruckter Form verteilt werden. (Weitere Unterstützungs-Angebote finden Sie am Ende des Artikels.)

Insgesamt sechs Teilnehmer sind an diesem Nachmittag zum Kurs gekommen. "Das Grundprinzip von WhatsApp ist, dass ihr eine Telefonnummer habt. In eurem Telefonbuch seht ihr, wer die App verwendet", sagt Meyer und zeigt das Kontakte-Menü auf seinem Smartphone her.

Weiter kommt er nicht.