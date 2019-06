Eine bärenstarke Hilfe für Senioren

Soeben ist der Bär an Herbert Holzapfel (68) weitergereicht worden. Er drückt den silbernen Knopf auf Pauls Bauch. „Ein Signal wird gesendet“, ertönt eine tiefe Computerstimme aus dem Kuscheltier.

Holzapfel hat den Notfallknopf bedient. Dieser soll eine ausgewählte Kontaktperson oder die Rettung alarmieren.

„Paul kann sowohl unterhalten als auch Hilfe leisten“, erklärt Paul Mazzolini (19), Leiter der Schülergruppe. Drückt man auf die linke Hinterpfote, wird etwa das Pulsmessen aktiviert. Damit der Teddy den Puls fühlen kann, müssen die Senioren nur ihren Daumen an Pauls rechtes Ohr legen.

Die linke Hinterpfote des Bären erinnert per Knopfdruck täglich an wichtige Termine und an Medikamente.