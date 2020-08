Crazy-Cheese-Chef nimmt Stellung: "Die Hater sind mir egal"

Für die schlechten Online-Bewertungen hat der Unternehmer eine Erklärung: Das seien Leute, die zu Hause nicht erklären wollen, warum sie mehr als hundert Euro für Käse ausgegeben haben. "Da kommen sie drauf, dass das zu teuer ist." Für ihn zähle aber ohnehin nur die hohe Bewertung bei dem Online-Shop-Gütesiegel Trusted Shops.

Kunden fühlen sich überrumpelt

Betroffene berichten freilich anderes. 202 Euro für drei Stück Käse habe sie bezahlt, berichtet eine Kundin. Als das Stück mit den gewünschten 100 Gramm heruntergeschnitten wurde, habe sie nicht darauf geachtet. Der Verkäufer habe den Kauf sehr rasch abgewickelt, als dann der Preis genannt wurde, war sie überrumpelt. "Ich war in dem Moment so baff, dass ich gar nicht sagen konnte, das will ich nicht." Allerdings: Gut sei der Käse gewesen. "Aber überteuert." Zuletzt gab es auch Kritik an einem Crazy Cheese-Pop-up-Stand am Vienna City Beach.

Und auch ein ehemaliger Mitarbeiter zu Zeiten des Käsestandes berichten von der Praktik, zu dicke Stücke herunterzuschneiden. Jener Mitarbeiter, der am meisten verkauft habe, habe zudem eine Prämie erhalten, erinnert er sich.

Überteuert?

Vorgeworfen wurde Ludomirska zuletzt auch, dass er den Käse - den er in Holland einkauft - zu stark überteuerten Preisen in seinen Geschäften anbietet. Das bekräftigt ein ehemaliger Mitarbeiter gegenüber dem KURIER. Die Angestellten selbst hätten den Käse zu einem Zehntel des Verkaufspreises erhalten, erzählt der Mann. Und auch die Kundin meint: "Eine Bekannte hat erzählt, dass sie den selben Käse in Holland zu einem Bruchteil des Preises gekauft hat."

Ludomirska selbst argumentiert, dass die Käse nach eigener Rezeptur eigens für Crazy Cheese hergestellt werde. "Ja, wir sind hochpreisig, aber auch exklusiv (...)", schreibt er auch in einem Statement über seinen Anwalt. Ihm sei auch der faire Handel mit den Herstellern wichtig. "Dass es sich um Massenware handeln soll, ist einfach nicht richtig."

Zudem verkaufe man nicht nur Käse, sondern einen Lifestyle. Dass die aus den Niederlanden stammt, daraus macht der 51-Jährige, der sich wie Schokoladier Josef Zotter als Künstler sieht,auch keinen Hehl auf Social Media.

Protz als Marke

Das protzige, dekandente Auftreten, das Ludomirska online präsentiert, gehöre zur Marke dazu, erklärt der Unternehmer. "Man muss eine gewisse Show inszenieren, damit es etwas Besonderes ist." Doch das Haus samt Pool und die Ferraris, die er gerne zeigt, die besitze er schon seit Jahren. "Ich bin ja seit 25 Jahren selbstsändig", meint er.

So schlecht kann man von Käse offenbar nicht leben. Laut Firmenbuch machte der 51-Jährige im Geschäftsjahr 2018/19 mit seiner Roland Ludomirska GmbH 170.000 Gewinn.

Käse ist für den Unternehmer vor allem ein Lifestyle-Produkt. Genuß die Prämisse. Und da könne man sich schon mal 100 Gramm um 44 Euro leisten.

Wie es ihm in so kurzer Zeit möglich war, fünf Geschäfte zu eröffnen? "Ich habe das Geld, das wir erwirtschaftet haben sofort in die Stores investiert", sagt er. Im April hätte er immerhin 300.000 Euro umgesetzt. 200 Geschäfte weltweit will er eröffnen. "Die Hater sind mir egal, ich bekomme auch so viel positives Feedback."