Zwei Drittel der Intensivbetten in Wien belegt

In Wien wurden am Montag bereits 99 Covid-Patienten auf einer Intensivstation behandelt. Das sind zwei Drittel der verfügbaren Intensivbetten, wie ein Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrates Peter Hacker gegenüber dem Standard bestätigt.

150 Betten stehen für intensivmedizinische Behandlungen in Wiens Spitälern zur Verfügung, alleine seit Freitag wurde in Wien ein Plus von 12 Prozent verzeichnet.

Das bestätigt auch der Trend, den es in ganz Österreich in den vergangenen sieben Tagen gab. Seit Montag vergangener Woche gibt es auf den Intensivstationen der Spitäler im Land ein Plus von 78 Prozent. Am heutigen Montag befanden sich 2.161 Patienten in Spitalsbehandlung, 336 davon auf einer Intensivstation.