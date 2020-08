Coronavirus: Weiter Andrang für Tests vor Ernst-Happel-Stadion

259.226 Testungen wurden in Wien bisher durchgeführt, wobei Wien alle Kontaktpersonen der Stufe 1 identifiziert bzw. testet. Alleine in den vergangenen 14 Tagen war dies rund 16.500 mal der Fall. Zuletzt waren mehr als 73 Prozent der Neuinfektionen auf diese Gruppe zurückzuführen, wurde die vergleichsweise hohe Zahl an Neuinfektionen begründet. Die Teststrategie habe dazu beigetragen, dass seit Mai 2.286 Fälle gefunden wurden, die sonst - da keine Symptome - unentdeckt geblieben wären, beteuert man. Beim Contact Tracing konnte bei übrigens 97,3 Prozent der Betroffenen die Infektionsquelle nachvollzogen werden.

Selbstüberwachte Heimquarantäne "schwierig"

In Sachen Heimquarantäne wurden insgesamt 1. 795 Kontrollen durchgeführt. Schwierig gestaltet sich laut Rathaus die Angelegenheit bei der selbstüberwachten (Heim-)Quarantäne. In diese muss man sich begeben, wenn man nach der Einreise aus einem Risikogebiet - also inzwischen etwa Kroatien - erst hier einen Test macht. Es sei rechtlich immer noch nicht restlos geklärt, ob man sich zu einer selbstüberwachten Isolation verpflichten könne, gibt man in Wien zu bedenken.

Damit sei es auch noch nicht klar, ob man überhaupt kontrollieren oder gar strafen dürfe. Ein weiteres Problem ist laut Rathaus, dass die entsprechenden Formulare erst so spät von der Grenze kommen, dass die Quarantäne schon vorbei ist. Sie seien oft auch unleserlich und unvollständig ausgefüllt.