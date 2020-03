Coronavirus: Stadt Wien prüft Lockerung der Kurzparkzonen

Eine vorübergehende Aufhebung bzw. Lockerung der Kurzparkzonen-Regelungen hatten vergangene Woche schon die Wiener FPÖ, aber auch der ARBÖ und der ÖAMTC gefordert. Die Mobilitätsclubs schlugen in einer gemeinsamen Aussendung am Donnerstag ganztägiges Parken mit einem Zwei-Stunden-Parkschein vor. „Dadurch können alle jene, die arbeiten müssen oder unaufschiebbare Erledigungen zu besorgen haben und über ein Auto verfügen, dieses in Wien auch benutzen“, argumentierte der ARBÖ-Landesgeschäftsführer Günther Schweizer die Idee.

Und Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, fügte hinzu: „Durch die bloße Verlängerung der Gültigkeit eines Parkscheins anstatt eines kompletten Entfalls der Gebührenpflicht soll verhindert werden, dass P&R-Anlagen und Garagen nicht mehr benützt werden und es dadurch zu einer Überlastung des öffentlichen Parkraumes kommt.“

„Herr (Bürgermeister Michael) Ludwig, Frau Hebein: In diesen Zeiten ist der CO2 Ausstoß durch den PKW-Verkehr in Wien wirklich völlig egal. Es geht vorwiegend darum, dass diejenigen Bürger, die zur Aufrechterhaltung des Systems zur Arbeit fahren müssen, dies mit dem eigenen Auto machen können ohne dann auch noch eine Parkgebühr entrichten zu müssen. Denn damit sinkt auch das Ansteckungsrisiko etwa für Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger oder Mitarbeiter im Lebensmittelhandel“, bekräftigte am Montag FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp seine Forderung.

Einen Schritt weiter ist bereits Graz: Seit heute, Montag, sind dort die Kurzparkzonen gebührenfrei.