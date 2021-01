Auftakt zu wöchentlichen Selbsttests in den Wiener Kindergärten

Aktuell wird etwa die Hälfte der rund 30.000 Wiener Kindergartenkinder in den Einrichtungen betreut. In den Volksschulen sind es 30, in den Mittelschulen 10 Prozent.

Gerade im Kindergarten sei körperliche Nähe „nicht vermeidbar“, sagte Cochlár, zudem tragen Pädagoginnen und Pädagogen keine Masken, weil etwa die Sprachentwicklung über das Ablesen des Mundbildes passiert. Deswegen sei es „besonders wichtig, dass wir die Testkits bekommen haben“. Diese sollten auch ausreichend vorhanden sein: Jeder Kindergarten habe einen Vorrat für vier Wochen bekommen, erzählte Cochlár.

Ergebnis am Handy

Der Ablauf ist simpel: Die Mitarbeiter bekommen ein Kuvert mit dem Testkit mit nach Hause, führen den Gurgeltest eigenständig durch und bringen alles wieder zurück in die Arbeit, wo die Tests gesammelt von einem Botendienst ins Labor gebracht werden. Das Ergebnis kommt dann aufs Handy.