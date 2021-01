"Corona-Widerstand" mit Kreuzen? Demos dürfen nicht stattfinden

In den vergangenen Monaten kam es am Wochenende in Wien und anderen Städten immer wieder zu Anti-Corona-Demonstrationen, bei denen sämtliche Corona-Vorschriften missachtet wurden und zahlreiche Proponenten der rechtsextremen Szene aufmarschierten. Auch dieses Wochenende sollte es in der Bundeshauptstadt zu Großdemos kommen, die Polizei hat sie allerdings alle samt verboten. Am heutigen Sonntag werden daher zahlreiche "Spaziergänger" in der City erwartet.

So hat etwa der in der Szene bekannte Maßnahmen-Gegner Martin Rutter zum "Corona-Widerstand" mit Kreuzen und Zeichen des Glaubens aufgerufen. Es soll "mehr als eine friedliche Demonstration" werden. Obwohl die Demonstration untersagt ist, könnte es hier wegen zahlreichen Aufrufen im Internet zu einem größeren Zusammentreffen kommen.

Die Erzdiözese Wien hat indes vor der als "christliche Prozession" getarnten Corona-Demonstration gewarnt und dieses Vorhaben als einen Missbrauch der Religionsfreiheit verurteilt. "Eine Demo wird auch durch religiöse Staffage nicht zu einer Prozession, sondern bleibt eine Demo. Katholiken sollten bei diesem Etikettenschwindel nicht mitmachen", heißt es.