Verschwörungstheoretiker wegen Sozialhilfe-Betrugs verurteilt

Der 47-jährige Herr M. lebt eigentlich von der Notstandshilfe. Mehr als 50.000 Euro hat ihm der Staat in den vergangenen Jahren überwiesen. Herr M. ist in gewissen Kreisen allerdings auch eine Art Berühmtheit. Und die führte dazu, dass auf dem Konto des 47-Jährigen mehr als 200.000 Euro an Spendengeldern landeten. Soweit kein Problem - doch diese Zuwendungen hätte Herr M. eigentlich melden müssen. Tat er nicht. Darum sitzt der Mann am Mittwoch in Wien wegen Sozialleistungsbetrugs vor Gericht.

Auf der Straße

Der Angeklagte zeigt sich geständig. "Ich war in einer Krise. Meine Wohnung ist abgebrannt", erzählt er. Von einem Tag auf den anderen sei er auf der Straße gelandet. Mehrere Personen hätten dann Spendenaufrufe für ihn gestartet. "Da kam sehr viel Geld rein", räumt der Mann ein.