Corona-Isolation: Bewohner klagen Pflegeheime

Kann man also gar nichts tun? Volksanwalt Achitz hat Ideen, wie man sich vorbereiten könnte. So brauche es regelmäßige Tests und individuelle Strategien in den Heimen – noch vor dem Tourismus. Und schnellere Ergebnisse. Das derzeitige Screening-Programm reiche nicht aus.

„Es geht nicht nur um die physische Gesundheit der Bewohner, sondern auch um die psychische“, so Mayerhofer. Es sollte individuelle Lösungen geben, für Bewohner müssten dieselben Bedingungen gelten wie für alle Österreicher. Das hilft Klaus Kuttler Großvater nicht mehr. Er habe seinen Lebenswillen verloren, meint sein Enkel. Der Opa ist mittlerweile verstorben.