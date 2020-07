Podcast: Weggesperrt im Pflegeheim

Es ist also eine Gratwanderung zwischen Schutz und Freiheit, um den Menschen ein schönes aber auch sicheres Leben zu ermöglichen. Gerade zu Beginn haben viele Pflegeheime die Pforten für jeglichen Besuch geschlossen. Oftmals zu unrecht wie sich jetzt herausstellen könnte. Mehrere Gerichtsverfahren sind anhängig, in einigen Fällen wurde schon im Sinne der Bewohner entschieden. Moderator Elias Natmessnig hat darüber mit Susanne Jaquemar von der Menschenrechtsorganisation Vertretungsnetz gesprochen. Und wir haben uns auch die Neuregelung der Kurzarbeit angesehen und wissen, wer in Wien die finanzmaroden Citybikes übernimmt.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/podcasts