Corona: Ludwig ortet ein Einschwenken auf den Wiener Weg

Von der schlechten Laune war am Mittwoch nach dem Treffen nichts mehr zu sehen: „Ich bin zufrieden, dass der Bund auf den Wiener Weg eingeschwenkt ist“, verkündete Ludwig selbstbewusst. So sei etwa die Beschränkung des Zutritts in die Nachtgastronomie (2-G-Regelung) ein Vorschlag, den er schon länger gemacht habe. Auch die Reduktion der Gültigkeitsdauer von Antigentests bzw. die vorgesehene generelle Einschränkung bei den Wohnzimmertests gebe es in Wien bereits. Zugleich warnt er: „Die Pandemie ist auch für Ungeimpfte nicht vorbei.“

Ludwig will nicht ausschließen, dass Wien – wenn nötig – zusätzliche Maßnahmen ergreift, wenngleich er grundsätzlich bundesweit einheitliche Regeln befürworte. Ohne Details zu nennen, sprach Wiens Bürgermeister von konstruktiven Gesprächen in der Sitzung, die im Vorfeld so für Misstöne gesorgt hatte. Das bestätigt Gemeinbundpräsident Alfred Riedl gegenüber dem KURIER: „Ich habe die Atmosphäre als sehr freundschaftlich empfunden.“