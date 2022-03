Corona-Lockerungen: Hacker schäumt, Beratungen am Donnerstag

Wien wird am morgigen Donnerstag über die aktuelle Corona-Situation beraten. Das hat ein Sprecher von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch mitgeteilt. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker übte zudem bei der Klubtagung der Wiener SPÖ harsche Kritik am Vorgehen des Bundes - der die Lockerung von Quarantäneregeln und die Reduktion der Tests angekündigt hat.

Hacker: „Experiment an über acht Millionen Österreichern“

„Ich bin im Augenblick sprachlos und auch ein bisschen fassungslos wie hier ein Experiment an über acht Millionen Österreichern durchgeführt wird“, sagte Hacker am Mittwochnachmittag. Es sei etwa noch völlig offen, wie das Testsystem weitergeführt werden könne.

Bei den morgigen Beratungen könnte Wien erneut eigene Vorsichtsmaßnahmen beschließen. Dies hat Bürgermeister Ludwig bereits am gestrigen Dienstag angedeutet. Die morgigen Beratungen mit Fachleuten werden in den Mittagsstunden stattfinden. Am Nachmittag wird es vermutlich ein Pressestatement Ludwigs geben.