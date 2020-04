Corona-Krise: Weitere Maßnahmen gegen häusliche Gewalt gefordert

Wenn eine Frau dort in eine Apotheke geht und das Codewort "Covid 19 Maske" sagt, wird die Polizei gerufen. Das könne man auch auf Supermärkte ausdehnen. In Österreich wäre das für Rösslhumer aber ein längerfristiges Projekt, da es dafür noch Informationskampagnen und Schulungen bräuchte. Es gebe aber Projekte, in denen Menschen geschult werden, auf ihre Nachbarschaft zu achten.

Justiz gefordert

In Frankreich seien jetzt leerstehende Hotels für Frauen in Not geöffnet worden - auch das wäre für Regner eine Idee, die man sich abschauen könnte. Zudem betont sie, dass auch bei Arbeitslosigkeit und Kurzarbeitsmodellen darauf geachtet werden müsse, dass Frauen finanziell unabhängig bleiben: "Unabhängigkeit ist auch Gewaltprävention", sagt sie. Außerdem bestehe die Gefahr, dass Frauen in der Krise, etwa durch Home-Schooling, wieder zurück in alte Rollenbilder gedrängt werden.